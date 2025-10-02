Lapta Alsancak'ta okul öncesi bir kreşte yaşananlar kan dondurdu. Kreşte üç yaşındaki çocuklara şiddet uygulayan, darp ederek saçlarını çeken üç yaş öğretmeni Ümmügülsün Akyiğit tutuklandı.

Kreş müdürünün durumu fark etmesi üzerine velilere verilen bilgi doğrultusunda olay polise aktarıldı. Yapılan soruşturmada ülkede çalışma izinli olarak bulunan okul öncesi öğretmeni Ümmügülsün Akyiğit, 'darp' suçundan tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

KAMERALARDA TESPİT EDİLDİ

Lapta Polis Karakolunda görevli polis memuru, 25 Eylül tarihinde Alsancak'ta okul öncesi bir kreşte okul müdürünün velilere yaptığı bilgilendirme ile soruşturma başlattıklarını kaydetti. İncelenen kamera görüntülerinde zanlının 3 yaşındaki 2 çocuğa şiddet uyguladığı kaydedildi.

VELİLER AYAKLANDI

Okul müdürünün bilgisi doğrultusunda Lapta Karakolunda şikayet sayısının arttığını kaydeden polis, velilerin şikayetçi olduğunu söyledi.

ÜLKEDE ÇALIŞMA İZİNLİ

Zanlının iki çocuk annesi ve ülkede çalışma izinli olduğunu kaydeden polis, Akyiğit'in çalışma izninin 25 Ekim tarihinde sona ereceğini kaydetti.

Polis, zanlının davası görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme işlenen suçun ciddiyetine değinerek yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 500 bin TL'lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına emir verdi.