Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Gazi Yüksel’in objektifine yansıyan Kıbrıs’ın 40 yıllık görsel hafızası sanatseverlerle buluşuyor. “Retrospektif Sergisi”, foto muhabiri ve araştırmacı yazar olarak edindiği deneyimlerini Yakın Doğu Üniversitesi’nde öğrencilerine aktarmaya devam eden Gazi Yüksel’in, meslek hayatı boyunca çektiği fotoğraflardan bir seçki sunacak. Sergi, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 15.00’te, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi fuayesinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın katılımıyla açılacak.

Sergide, Yüksel’in mesleki birikimini ve görsel anlatım gücünü yansıtan zengin bir seçki yer alıyor. Haber ve spor fotoğraflarından karanlık oda teknikleriyle oluşturulan siyah-beyaz görüntülere; kavramsal makro çekimlerden dijital ortamda üretilmiş deneysel kompozisyonlara uzanan geniş bir yelpazedeki eserler izleyicilere kapsamlı bir deneyim sunacak.

Bu retrospektif yalnızca bir sanat sergisi değil; aynı zamanda Kıbrıs’ta fotoğrafçılığın yıllar içindeki dönüşümüne dair derinlikli bir bakış niteliği de taşıyor. Sergide ziyaretçiler, Yüksel’in objektifinden tarihe tanıklık eden karelerin yanı sıra, teknolojinin fotoğraf sanatıyla nasıl iç içe geçtiğini de yakından gözlemleyebilecek.

Karanlık odanın nostaljik büyüsünden dijital çağın piksel dünyasına uzanan bu yolculuk, izleyiciyi hem geçmişe hem de bugüne dair etkileyici bir keşfe davet ediyor. Gazi Yüksel’in yıllar boyunca biriktirdiği kareler; yalnızca fotoğraf değil, toplumsal hafızanın, kişisel gözlemin ve sanatsal sezginin buluştuğu güçlü anlatılar olarak sergide yerini alacak.

12 Mayıs’ta kapılarını açacak olan bu kapsamlı retrospektif, bir ömürlük emeğin, disiplinin ve tutkuyla şekillenmiş bir vizyonun yansıması olarak 25 Mayıs’a kadar, her gün 08.00–20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Gazi Yüksel Kimdir?

Gazi Yüksel, 1963 yılında Lefkoşa’da doğdu. Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1981’de gazeteciliğe adım atan Gazi Yüksel, Birlik ve Halkın Sesi gazeteleri ile Türk Ajansı-Kıbrıs’ta 20 yıl boyunca foto muhabiri olarak çalıştı.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 40’a yakın ödül kazanan Gazi Yüksel, 1991’de Kuzey Kıbrıs Foto Muhabirleri Derneği’ni kurdu ve başkanlık yaptı. Haber, spor, karanlık oda ve sanat fotoğraflarını içeren 12 kişisel sergisi bulunan Gazi Yüksel, bu sergilerden bazılarını Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde tekrarladı. Gazi Yüksel; 2001’de “Lefkoşa’nın İki Yüzü”, 2003’te “Beşikten Mezara Yemeni” ve 2004’te “Barış Kavgası” adlı fotoğraf-şiir-müzik içerikli çalışmalarını yayımladı. 2012’de Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar-Resim Bölümü’nden mezun olan Gazi Yüksel, 2018’de ise yüksek lisansını tamamladı.

Gazi Yüksel; 1991’den bu yana Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak “Temel Fotoğrafçılık”, “Basın Fotoğrafçılığı”, “Stüdyo Fotoğrafçılığı”, “Reklam Fotoğrafçılığı” ve “Görüntü İşleme” derslerini sürdürmekte ve Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Meslek Yüksek Okulu Bölüm Başkanı görevini yürütmektedir. Yüksel’in fotoğraf tarihi ve fotoğrafçılıkla ilgili yayımlanmış 7 kitabı bulunmaktadır. Yüksel, 20 yılı aşkın süredir Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Fotoğraf Günleri’nin küratörlüğünü de üstleniyor.