Kıbrıslı yazar Fulya Adalıer Canbolat'ın, farklı yaş gruplarına seslenen iki kitabı yayımlandı.

Türkiye'de yayımlanan eserlerden, yetişkin okurlara yönelik “Kınasız Gelinler” (Acı Molehiya), Sınırsız Kitap etiketiyle dördüncü baskısını yaparken; çocuklara yönelik kitabı “Limon Ailesini Seçiyor” ise Zizi Çocuk etiketiyle basıldı.

Her iki kitap da Türkiye'deki online satış platformlarının yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kitabevlerinde okurlarla buluşacak.

Kınasız Gelinler, I. ve II. Dünya Savaşı yıllarında İngiliz sömürge yönetimi altındaki Kıbrıs'ta yaşanan ağır yoksulluk nedeniyle kızlarını Filistin başta olmak üzere Arap ülkelerine gelin göndermek zorunda kalan Kıbrıslı Türk ailelerin sessiz bırakılmış hikâyelerini anlatıyor.

İlk kez 2023 yılında yayımlanan Kınasız Gelinler, editöryal düzenlemelerden geçirilen dördüncü baskısıyla Mayıs 2026'da yeniden okurla buluştu.

-Limon Ailesini Seçiyor

Zizi Çocuk etiketiyle yayımlanan “Limon Ailesini Seçiyor”, yazarın yazıp resimlediği gerçek bir yaşam öyküsünden ilham alan bir çocuk kitabı.

Bu hikâyedeki kedi de aile de yaşananlar da gerçek.

"Minnak Bir Pati Hikâyesi" alt başlığıyla yayımlanan eser, sıcak bir yaz gününde bir plajda hayata tutunmaya çalışan küçücük bir yavru kedinin sevgi dolu bir aileyle kesişen yaşamını anlatıyor.

-Fulya Adalıer Canbolat

Kıbrıslı yazar Fulya Adalıer Canbolat; çalışmalarını yaratıcı drama eğitmeni, yazar ve çevirmen olarak yaklaşık yirmi yıldır eğitim ve edebiyat alanında sürdürüyor.

Drama eğitimi alanında kaynak eserler arasında yer alan Cumhuriyet Devrimleri Üzerine Yaratıcı Drama Uygulamaları (2018) ve Online Yaratıcı Drama Eğitimi (2020) kitaplarının yanı sıra Acı Molehiya (2021), Kınasız Gelinler (2023, 4. baskı 2026), Dikkat Eşek Çıkabilir (2025) ve Limon Ailesini Seçiyor (2026) adlı eserlerin yazarıdır.

Eğitim ve sanat çalışmalarını Türkiye ve Kıbrıs'ta sürdürüyor.