III. Acapulco Sanat Çalıştayı kapsamında “Akdeniz’de Hafıza ve Katman” temasıyla gerçekleştirilen Baskı Resim Çalıştayı’nın ardından ortaya çıkan eserler, 25 Haziran 2026 akşamı Acapulco Academia Salonu’nda düzenlenen sergi açılışıyla sanatseverlerle buluştu.

Acapulco ev sahipliğinde Alashia Terracotta Sanat Topluluğu işbirliğiyle gerçekleşen sergi Aralık ayına kadar izlenebilecek .Salon, açılış–kapanış saatlerinin ötesinde;zamanla sınırlanmayan bir deneyim alanı olarak ziyaretçilerini karşılıyor. Özellikle akşam saatlerinde cam galeride ışıkla buluşan seramikler farklı bir atmosfere dönüşüyor. Yansımalar, dokular ve mekânın sessizliği içinde eserler yeni anlamlar kazanırken; fotoğraf çekmeyi sevenler ve meraklı gözler için her köşe ayrı bir kadraja dönüşüyor. Burası yalnızca gezilen değil, bakıldıkça yeniden keşfedilen bir sanat deneyimi sunuyor.

Akdeniz’in tarihsel, kültürel ve estetik katmanlarından beslenen sergi; baskı resim ve seramik üretimleri aracılığıyla hafıza, iz, mekân ve kültürel süreklilik kavramlarını bir araya getirdi. Çalıştay boyunca farklı ülkelerden ve disiplinlerden sanatçılar, ortak üretim sürecinde geliştirdikleri eserleri izleyiciyle paylaşarak Akdeniz’in çok katmanlı belleğine çağdaş yorumlar sundu.

Acapulco’da gerçekleşen üretim süreci boyunca sanatçılar, konakladıkları mekânın denizle kurduğu ilişkiyi, Akdeniz ışığını, kıyı kültürünü ve bölgenin kültürel mirasını çalışmalarına taşıdı. Sergide yer alan eserler; toprağın, yüzeyin, baskının ve dönüşümün izlerini görünür kılarak bireysel hafızaları ortak bir kültürel alanda buluşturdu.

Sergi açılışında konuşan Acapulco Resort Convention Spa Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Acapulco Sanat Çalıştayları’nın yıllar içinde yalnızca bir sanat etkinliği değil; farklı kültürlerin bir araya geldiği yaratıcı bir buluşma alanına dönüştüğünü ifade etti. Kavuklu, sanatın toplumlar arasında kalıcı bağlar kurduğunu ve Akdeniz’in ortak mirasının çağdaş üretimlerle geleceğe taşınmasının önemini vurguladı.

Çalıştayın ve serginin küratörü sanatçı Ayhatun Ateşin ise konuşmasında, “Akdeniz’de Hafıza ve Katman” temasının yalnızca bir sergi başlığı değil; geçmişten bugüne taşınan kültürel izlerin yeniden okunmasına yönelik ortak bir üretim çağrısı olduğunu belirtti. Ateşin, çalıştay boyunca sanatçıların bireysel hikâyeleriyle mekânı, denizi ve kültürel belleği yeniden yorumladığını; ortaya çıkan eserlerin Akdeniz’in yaşayan hafızasına yeni katmanlar eklediğini ifade etti.

Açılış programı kapsamında çalıştaya katılan sanatçılara teşekkür belgeleri ve katılım sertifikaları takdim edildi. Sertifika töreni, sanatçılar arasındaki dayanışmayı ve ortak üretim ruhunu görünür kılan anlamlı anlardan biri oldu.

Sergide yer alan eserler, Akdeniz’in tarihsel birikimini çağdaş sanat diliyle yeniden yorumlayarak izleyicileri hafıza, mekân ve kültürel süreklilik üzerine düşünmeye davet etti.

“Toprakta kalan iz belleğin sessiz dilidir; baskıdaki tekrar ise bu dilin çoğalan sesidir.”