Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi (GMB) iş birliğinde düzenlenen festival kapsamında ilk temsilini dün akşam Rüstem Kitabevi’nde yapan oyun, ikinci ve son temsilini bu akşam yapacak.

LBT Genel Sanat Yönetmeni Cem Aykut, oyun sonunda sahneye gelerek tebrik ettiği yönetmen ve oyunculara festival plaketi verdi.

Öte yandan Oyun Atölyesi, yarın ve pazartesi, Haluk Bilginer'in de rol aldığı “Baba” oyununu sahneleyecek.

Oyun yarın akşam Gazimağusa Kültür ve Kongre Merkezi'nde (KÜKOM), pazartesi ise Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) seyirciyle buluşacak.