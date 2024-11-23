24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla dün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Konuşmaların ardından, emekli olan öğretmenlere plaket takdim edildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Denetleme Kurulu Başkanı Doğan Çakıroğlu, eğitimde yaşanan sorunlara değindi. Çakıroğlu, konteynerlerde eğitim görmek zorunda kalan öğrencilerden, öğretmen atamalarının yapılmaması nedeniyle boş geçen ders saatlerinden ve öğretmenlerin çalışma şartlarının zorlaştırılmasından bahsetti.

Çakıroğlu, 2011 yılında yürürlüğe giren ve "göç yasası" olarak bilinen düzenlemeye de tepki gösterdi. Aynı işi yapmalarına rağmen öğretmenlerin emeklilik dönemlerinde eşit şartlarda yaşayamadığını belirten Çakıroğlu, yıllardır verilen sözlerin tutulmadığını ve öğretmenlerin bu eşitsizlikle mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.

Çakıroğlu, "Bizlere çizilen karanlık geleceği kabul etmiyor ve haklarımız için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz." dedi.

Çakıroğlu, “sendika başkanı ve genel sekreterinin, dayatmaları yapanlar tarafından plaketle onurlandırılmış gibi gösterilmesini de kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.