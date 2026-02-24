Ankara Sincan Spor Salonunda 20 Şubat 2026 tarihinde başlayan U19 Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Milli Sporcularımız bir ilki başararak 5 kategoride de Ana Tabloya kalmayı başardılar.

KKTC Badminton Federasyonu bu başarı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:

Badminton Federasyonu olarak Türkiye U19 Şampiyonasında Tek Kızlar kategorisinde Ana Tabloya kalan Nehir Deniz, Milay Salim ve Laren Dilek ile tek erkeklerde ana tabloya kalan Kuzey Serinyürek ve İlhan Ercan'ı tebrik eder, Tekler kategorisi yanında karışık çiftler kategorisinde de Ana Tabloya kalan Nehir Deniz ve İlhan Ercan'ın yanı sıra Çift kızlar kategorisinde Ana Tabloya kalan Laren Dilek ve Milay Salim'i tebrik ederiz. Ayrıca çift erkek kategorisinde ilk kez Ana tabloya kalan Sarp Mutluel ve Eray Merttürk'ü tebrik ederiz. 5 kategoride de Ana Tabloya kalma başarısı elde ettiğimiz U19 Milli Takımında emeği geçen herkesle birlikte kafilede görev yapan antrenörlerimiz Serkan Bolkaner Seymen Deniz ve Ayşe Can'a teşekkür eder kafilede yer alan ve mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ederiz.