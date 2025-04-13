Stat: Papara Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Volkan Ahmet Narinç, Suat Gül

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan (Dk. 88 Okay Yokuşlu), Folcarelli, Draguş (Dk. 46 Cham), Zubkov (Dk. 80 Visca), Nwakaeme (Dk. 80 Cihan Çanak), Banza

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin (Dk. 60 Mithat Pala), Samet Akaydın (Dk. 60 Buljubasic), Mocsi, Hojer, Alikulov, Berkay Özcan (Dk. 28 Jurecka), Akintola (Dk. 67 Emrecan Bulut), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 28 Varesanovic), Sowe

Goller: Dk. 15 ve 21 Zubkov (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Dk. 77 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Bordo mavililere 3 puanı getiren golleri 15 ve 21. dakikalarda Zubkov kaydetti.

Konuk takımdan Varesanovic ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Çaykur Rizespor düşme hattının bir sıra üstünde 34 puanda kalırken bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Trabzonspor bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti.