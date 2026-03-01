İran Devrim Muhafızları, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine dört balistik füze fırlattığını iddia etti. ABD ise geminin vurulmadığını açıkladı. Karşılık olarak CENTCOM, İran’a ait Jamaran sınıfı bir savaş gemisinin vurulduğunu ve geminin Umman Körfezi’ne doğru battığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İsrail’in İran’a yönelik başlattığı geniş çaplı askeri operasyon ikinci gününde şiddetlenerek sürüyor. İran devlet televizyonu, ülkenin dini lideri Ali Hamaney’in saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tahran yönetimi, Hamaney’in ölümü sonrası ülkede 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmî tatil ilan edildiğini açıkladı. Hükümet yetkilileri, saldırının “cezasız kalmayacağını” belirterek ABD ve İsrail’e karşı kapsamlı misilleme yapılacağını bildirdi.

ÜST DÜZEY İSİMLER HAYATINI KAYBETTİ

İran basınında yer alan haberlere göre saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musevi, Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur da yaşamını yitirdi. Ayrıca eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın da saldırılar sırasında hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Saldırıların, İran’ın askeri komuta merkezleri, savunma altyapısı ve stratejik noktalarını hedef aldığı bildirildi. Operasyonun kapsamına ilişkin resmi ayrıntılar ise sınırlı tutuluyor.

İRAN’DAN ABD SAVAŞ GEMİSİNE FÜZE SALDIRISI

İran Devrim Muhalızları, ABD’ye ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln’e dört balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Saldırının sonuçlarına ilişkin Washington’dan henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

Tahran yönetimi, bölgede bulunan ABD askeri unsurlarının “meşru hedef” olduğunu savunurken, İsrail’e yönelik yeni füze ve insansız hava aracı saldırılarının da sürebileceği mesajını verdi.

ABD: LİNCOLN VURULMADI

CENTCOM'dan açıklama geldi. Açıklamada, "Lincoln vurulmadı. Fırlatılan füzeler yakınına bile yaklaşmadı. Lincoln, Amerikan halkını savunmak ve İran rejiminden gelen tehditleri bertaraf etmek amacıyla CENTCOM’un amansız harekâtına destek vererek uçak kaldırmaya devam ediyor" denildi.

Operasyonun ardından yayımlanan uydu görüntülerinde, İran’ın Konarak deniz üssünde iskeleye bağlı bir savaş gemisinden yoğun duman yükseldiği görüldü.

ABD: İRAN GEMİSİNİ VURDUK

İran'dan gelen bu açıklamanın ardından ABD de İran'a ait gemilerin vurulduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump 9 İran gemisinin imha edildiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada ise "İran'a ait bir Jamaran sınıfı savaş gemisini vurduk. Gemi şu anda Umman Körfezi'nin dibine doğru batıyor" ifadeleri yer aldı