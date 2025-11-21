Girne’de önceki akşam saat 19.00’da Karaoğlanoğlu Caddesi’nde meydana gelen kazada, HY 159 plakalı salon araç sürücüsü 27 yaşındaki Türkmenistan vatandaşı Muhammet Kayumov, direksiyon hakimiyetini kaybederek YH 060 plakalı salon araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle YH 060 plakalı araç takla atarken, sürücü 60 yaşındaki Yüksel Karabulut ve yanında bulunan eşi 55 yaşındaki yolcu Fatma Karabulut yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözlem altına alındı.

HY 159 plakalı araç sürücüsü Muhammet Kayumov tutuklandı ve dün Girne’de

mahkemeye çıkarıldı

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube’de görevli polis memuru, zanlı Kayumov’un ‘Dikkatsiz sürüş’ suçundan tutuklandığını söyledi.

Mahkemede ifade veren polis, zanlı Muhammet Kayumov’un yönetimindeki HY 159 plakalı araç ile dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Kontrolden çıkan aracın, aynı yönde ilerleyen Yüksel Karabulut’un kullandığı YH 060 plakalı aracın sol arka kısmına çarptığını kaydeden polis, çarpmanın etkisiyle savrulan YH 060 plakalı aracın, yolun solundaki bordür taşlarına çarptıktan sonra takla atarak toprak alanda tavanı üzerine devrildiğini söyledi.

Polis, kazada sürücü Yüksel Karabulut ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Karabulut’un Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındığını ve her iki kişinin de göğsünde kırıklar meydana geldiğini kaydetti. Karabulut çiftinin sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildiklerini ve hayati tehlikelerinin olmadığını ifade eden polis, zanlının bir otelde garson olarak çalıştığını uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme kazanın ciddiyetine değinerek, zanlının ileride davası hazır oluncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 400 bin TL’lik kefalet senedi imzalayarak serbest kalmasına emir verdi. Zanlı Kayumov teminat şartlarını yerine getirmediği için Merkezi Cezaevine gönderildi.