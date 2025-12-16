Alayköy’de meydana gelen "Şiddet Tehdidi ve Koruma Emrine Riayetsizlik" suçlarından tutuklanan Muzaffer Dönmez dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlı hakkında 13 Mart 2025 tarihinde Lefkoşa Aile Mahkemesi tarafından verilen ayrılma aşamasında olduğu eşi L.D.’nin ikametgahına gitmemesi için koruma emri verildiğini söyledi.

Polis, zanlının 13 Aralık 2025 tarihinde bu emre riayet etmeyerek, Alayköy’de sakin L.D.’nin ikametgâhına gittiğini, çocuklar M.D. ile ilgili bir konuda tartıştıkları esnada eski eşine ”Sen karışma dilini keserim” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı hakkında koruma emrine riayetsizlik ve şiddet tehdidi suçlarından soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının daha önce de mahkemenin koruma emrine riayet etmediğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.