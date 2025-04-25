Digiturk BTM 1. Lig Play Off finalinde, rakibini 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Birinci Lige çıkma başarısı gösteren Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü, başarısını, kendilerine inanan ve maddi-manevi destekte bulunan İskele Belediyesi ile paylaştı. Kulüp kupayı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na takdim ettiler.

Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Hüsamattin Genç, beraberindeki as başkan aynı zamanda Kaplıca Karadeniz 61 Spor futbolcu olan Cemal Sevin ile birlikte ziyaret ettikleri Başkan Sadıkoğlu’na, kendilerine inandıkları ve her türlü katkıyı yaptıkları için teşekkür etti.

Kulübün ziyaretinde Kaplıca Köyü Muhtarı Adem Baş da hazır bulundu.

SADIKOĞLU: “KAPLICA’NIN BAŞARISI İLE GURURLANDIK”

Takımın başarını ve şampiyonluk kupasını kendisiyle paylaşan Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü’ne teşekkür eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da kabuldeki konuşmasında, spora ve sporcuya yaptıkları katkıların meyvesini alıyor olmanın son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi. Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü’nün başarısıyla gururlandıklarını da ifade eden Başkan Sadıkoğlu, takım antrenörü aynı zamanda İskele Belediyesi Meclis Üyesi olan Mürsel Altuntaş ile yine belediye personeli antrenör yardımcısı Kaya Bey Kaya’yı da kutlayarak, tüm sporcuları da üstün başarılarından dolayı tebrik etti.