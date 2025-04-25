Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Volkan Çelik, Cenk Aras Özfutu

C.B Gençlik Gücü:Kemal, Salih(Mahmut), Ahmet, Ali, İbrahim, Yannick, Mustafa Kemal, Hasan, Sylla, Arif, Diouf.

Göçmenköy: Muratcan, Bilal, Reşit, Alaattin(Lütfi), Rifat, Mbou, İsmet(Kayra), Eray, Remzi, Okorie.

Goller: Dk. 24 Remzi, Dk. 47 Okorie, Dk.79 Mbou (Göçmenköy)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.65 Mustafa Kemal Atlar, Dk.72 Halil İ. Karadal, Dk.90 Mahmut Yumuşak (G. Gücü)

Aksa Futbol Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 29. Haftanın açılış maçında C. B Gençlik Gücü ile Göçmenköy Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Gençlik Gücü'nün 8 kişi tamamladığı maçı Play-out hattındaki Göçmenköy’ün, 3-0 kazanarak Play-out dışında kalma şansını son haftaya taşıdı.

24'üncü dakikada gelişen Göçmenköy atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Remzi, sağ ayak dışı ile sert vurarak takımını 1-0 öne geçirdi.

47'nci dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Okorie, karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı.

65'inci dakikada Mustafa Kemal Atlar, rakibine arkadan yaptığı müdahaleden, 72'nci dakikada Halil İ. Karadal topsuz alanda rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

79'uncu dakikada Okorie'nin getirdiği topu tamamlayan Mbou skoru 3-0'a taşıdı.

90'ıncı dakikada Mahmut, rakibine yaptığı müdahale ile üçüncü kırmızı kartı gören isim oldu.

Bu sonucun ardından Göçmenköy 34 puana yükselirken, Gençlik Gücü 48 puanda kaldı.

Play-out dışında kalma şansını son haftaya taşıyan Göçmenköy, gelecek hafta Alsancak Yeşilova'yı konuk edecek. Gençlik Gücü ise sezonu Karşıyaka deplasmanında bitirecek.