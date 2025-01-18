Ülkede ölümlü trafik kazaları bitmek bilmiyor. Dün meydana gelen kazada 41 yaşındaki anne Mehtap Kanal ve araçta bulunan 12 yaşındaki kızı Ecrin Başbınar hayatını kaybetti.
Feci kaza, Ağırdağ - Girne servis yolunda saat 06.30 sıralarında meydana geldi.
Ağırdağ’da sakin 41 yaşındaki Mehtap Kanal, yönetimindeki FH 800 plakalı BMW marka araçla Şehit Sonay Özdayı Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolun solundan çıkarak bir ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, sağ yan kısmı üzerine devrilip yol kenarındaki başka bir ağaca tavanıyla çarptı. Araç, sağ yan kısmı üzerinde durabildi.
Kaza sonucunda sürücü Mehtap Kanal ve araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Ecrin Başbınar olay yerinde hayatını kaybetti.
Anne Mehtap Kanal’ın Ekmar Süpermarket’te çalıştığı, kızı Ecrin Başbınar’ın ise Girne Oğuz Veli Ortaokulu’nda öğrenim gördüğü öğrenildi.
Bu kazayla 2025'in ölümlü trafik kazası bilançosu 7 ölüye yükseldi.