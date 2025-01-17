Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda 1. Tur bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Kupada tüm maçlar saat 13.00’te başlayacak.

İlk tur maçları sonucunda rakiplerini mağlup ederek tur atlayan takımlar son 16 turunda mücadele edecekler.

Daikin Kıbrıs Kupası'nda 1. Tur maç programı ve hakemleri şöyle:

18 OCAK 2025, CUMARTESİ(13.00)

Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-S.Geçitkale (Hakan Ünal)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Göçmenköy-K.Kaymaklı (Turgay Misk)

Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-MH Yılmazköy (Evren Karademir)

Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-A.Kozanköy (Şakir Azizoğlu)

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı A.Yeşilova-Mormenekşe (Emre Öztaşlı)

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Çetinkaya (Utku Hamamcıoğlu)

Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-Cihangir (Zekai Töre)

Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Çanakkale-Doğan T.Birliği (İbrahim Katmer)

19 OCAK 2025, PAZAR(13.00)

Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-Binatlı (Abdullah Genç)

Paşaköy Hasan Onalt Stadı M.Değirmenlik-Türk Ocağı (Hüseyin Eyyüpler)

Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-N.Dipkarpaz (Kerem Eran)

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta-Lefke (Ali Özer)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Hamitköy-CB Gençlik Gücü (Mustafa Öztugay)

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Gönyeli (Tufan Çerçioğlu)

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-DND Gençler Birliği (Fehim Dayı)

Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Yenicami (Burak Mandıralı)