Ertuğruloğlu: “Ulusal davayı korumak hayali temennilerle değil, gerçeklerle hareket etmeyi zorunlu kılar"
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 02.30 sıralarında Hydyrnazar Hydyrov’un (E-21) kullandığı araç yoldan çıkarak yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına düştü ve 4 takla attı.
Kazada ağır yaralanan Hydyrov, Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakımda, hafif yaralanan yolcu Ela Ok (K-21) ise Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.