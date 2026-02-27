Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos İoannu başkanlığındaki belediye heyetinin kapalı bölge Maraş ve genel olarak da Kıbrıs sorunuyla ilgili iki günlük Brüksel ziyaretinin geçen çarşamba günü tamamladığını ve ziyaretin AP üyeleri ve AB yetkilileriyle bir dizi temaslarda bulunulmasını kapsadığını yazdı.

Heyetin ziyaretin ilk gününde Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile bir araya gelerek kentin anahtarının takdim edildiğini yazan gazete, heyetin Metsola yanı sıra Uyum ve Roformlardan sorumlu komiser Raffaele Fitto’nun ofisinden üyeler ile Balıkçılık ve Okyanuslardan sorumlu Komiser Kostas Kadis’le de bir araya geldiğini belirtti.

Heyetin, Brüksel’de bir dizi başka temasta bulunduğunu da kaydeden gazete, sözde Maraş Belediye Başkanı İoannu’nun Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nun Maraş konusundaki tutumunu "olumlu" olarak nitelendirdiğini kaydetti.

Avrupa Parlamentosu’nun konuyla ilgili tezinin "olumlu" olduğunu ifade eden İoannu, oylamalarla alakalı meselelerde ve Türkiye’nin bölgedeki eylemleriyle ilgili konularda "her daim olumlu bir karşılık" gördüklerini savundu.

İoannu, gerek dünkü gerek de bir önceki görüşmelerde ortamın "olumlu" olduğunu da belirtti.

Açıklamasında AP Başkanı Roberta Metsola’yla gerçekleştirdikleri görüşmeyi "oldukça önemli" olarak nitelendiren ve Metsola’ya kentin altın anahtarının takdim edildiğini de dile getiren İoannu, Metsola’nın Maraş konusuna tam destek ifade edip, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlalinden söz ettiğini ve yetkileri çerçevesinde elinden geleni yapacağını söylediğini aktardı.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, İoannu açıklamasında, kapalı bölge Maraş konusunun AP Dilekçeler Komitesi tarafından yeniden değerlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçen çarşamba günü komite önünde konuşma yapan İoannu, komite üyelerine desteklerinden ve konunun komite gündeminde yeniden değerlendirilmesi kararından ötürü teşekkür etti.

Kapalı bölge Maraş’ı "uluslararası hukukun devam eden ihlalinin sembolü" olarak tanımlayan ve kapalı bölge Maraş’ın 1974 yılından bu yana ileri sürülen Türk işgali altında bulunduğunu iddia eden İoannu, BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarına da atıfta bulundu.

Hedeflerinin kentin yasal sakinlerinin geri dönmesi olduğunu da dile getiren İoannu, mücadelelerinin yalnızca kapalı bölge Maraş’la değil, Kıbrıs’ın tümüyle alakalı olduğunu da öne sürdü.

İoannu Kıbrıs Türk toplumu liderliğindeki değişimin ardından olumlu gelişmeler ortaya çıkmasını umduğunu da sözlerine ekledi.