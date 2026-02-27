Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Elektrik İdaresi (AİK) yönetim kurulu başkanı ve AİK’in doğal gaz altyapıları şirketindeki temsilcisi Yorgos Petru konuyla ilgili açıklamasında, geminin söz konusu yerde demirli kalmasının maliyetinin küçük olduğunu ve ciddi giderlerin gemide bulunan personel ile gemi için gereken yakıtla ilgili olduğunu söyledi.

Açıklamasında geminin hazır olduğunu ancak Avrupa Komisyonu’nun geminin başka bir yere geçici olarak kiralanmasına izin vermediğini ifade eden Petru, Vasiliko bölgesindeki altyapıların hazır olmadığını, Güney Kıbrıs’ın bu altyapıların hayata geçirilmesi için takvim ortaya koyacak pozisyonda olmadığını kaydetti.