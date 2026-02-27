Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın dün, Dipkarpaz’daki Rum okullarına düzenlediği ziyaret bugünkü Rum gazetelerine yansıdı.

Fileleftheros gazetesi “Erhürman’dan Dipkarpaz Okuluna Ziyaret” başlığıyla aktardığı haberinde, Erhürman’ın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Ofisi Başkanı Jakhongir Khaydarov’u kabul ettiğini ve İskele-Karpaz bölgesindeki okulları ziyaret ettiğini yazdı.

Haberde, Erhürman’ın Khaydarov ile görüşmesinin detaylarının yanı sıra, ziyaret ettiği köyler, okullar ve buradaki temasları yansıtıldı.

Gazete, Dipkarpaz Rum İlkokulu Müdürü Katerina Ktisti ile Rum Ortaokulu Müdürü İlias Evripidu’nun Erhürman’a okulların işleyişiyle ilgili genel bir bilgi verdiklerini ve ziyaretinden ötürü teşekkür ettiklerini yazdı.

Haber, Haravgi gazetesinde “Erhürman’ın Dipkarpaz Okullarından Mesajı”, Alithia gazetesinde de “Tufan Erhürman Dipkarpaz’daki Öğrencileri Ziyaret Etti” başlıklarıyla yansıtıldı.