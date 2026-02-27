Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in İtalya’nın başkenti Roma’da, Başbakan Giorgia Meloni’yle temaslarda bulunduğu ve Hristodulidis ile Meloni’nin Güney Kıbrıs ile İtalya arasında bir ortaklık ilişkisi belgesi hazırlanması konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Stratejik İş Birliği İçin İlerliyorlar” başlıklı haberinde Hristodulidis ile Meloni’nin Güney Kıbrıs ile İtalya arasında bir ortaklık ilişkisi belgesi hazırlanması konusunda anlaştıklarını yazdı.

Gazete, iki liderin dün Roma’da gerçekleştirdiği görüşmelerin iki ülke ilişkilerinin stratejik bir şekilde geliştirilmesine ivme kazandırması yanı sıra Hristodulidis ile Meloni arasındaki iyi iş birliğine işaret ettiğini de kaydetti.

Roma’nın Rum kesiminin Orta Doğu’da ve Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru projesinin (IMEC) ileriye götürülmesinde oynadığı rolü tanıdığını ve İtalya başbakanı Meloni’nin bu konuya özel atıfta bulunduğunu da kaydeden gazete, Hristodulidis’in Roma’ya iki ülke arasındaki iş birliğinin düzeyinin geliştirilmesi için adımlar atılması hedefiyle gittiğini ve İtalyan hükümetinin bu husustaki olumlu yanıtını alarak oradan ayrılmayı başardığını ifade etti.

İtalya Başbakanı Meloni’nin yaptığı açıklamalarda, ikili ilişkilerin güçlenmesinin güçlü bir ortak istek olduğunu vurguladığı da belirtildi.

Gazeteye göre Hristodulidis yaptığı açıklamada Meloni’yle görüşmesine atıfta bulunarak bu görüşmenin gerek ikisi gerek de iki ülke arasındaki mükemmel iş birliği yanı sıra açık ve samimi diyaloğu teyit ettiğini ifade etti.

Hristodulidis’in yaptığı açıklamalarda önemli ve stratejik bir kararın ortaklaşa alındığını duyurduğunu ve her daim olumlu bir yaklaşım çerçevesinde bir ortaklık ilişkisi belgesi hazırlanması için görüşmelere başlanması konusunda anlaştıklarını söylediğini yazan gazete, Hristodulidis’in ülkeleri açısından sahip oldukları bir dizi ortak önceliği ele alabilmek için iş birliklerini güçlendirmek istediklerini söylediğini iletti.

Hristodulidis bu belgenin ortak hedeflerini belirleyeceğini ve bunu yakın gelecekte tamamlamak için hızlı bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Hristodulidis, İtalya Başbakanı Meloni’yle, iki ülkenin aynı zamanda AB’nin, zorlukları ve önemli fırsatları barındıran bir bölgenin parçası olarak yaşanan gelişmelere sadece seyirci kalamayacakları konusunda tam bir görüş birliği içinde olduklarını da dile getirdi.

Esaslı sonuçlar üreten inisiyatifler almakla yükümlü olduklarını dile getiren Hristodulidis, bunun Avrupa düzeyinde sürekli ilettikleri ortak mesajları olduğuna da işaret etti.

Güney Kıbrıs ile İtalya’nın AB’nin adalar ve kıyı toplumlarıyla ilgili stratejisinin hayata geçirilmesi için sıkı bir şekilde iş birliği yaptığını da kaydeden gazete, bu stratejinin Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında ortaya konmasının beklendiğini de belirtti.

Gazete, iki ülkenin buna paralel olarak göç ve rekabetçilik konularında sıkı bir temas içinde olduklarını aynı zamanda bu konulara aynı ciddiyet ve yaklaşımlara yaklaştıklarını da belirtti.

Bunların üye devletler olarak vatandaşları karşısında sınanacakları zorluklar olduğuna işaret eden Hristodulidis, iki ülke arasında AB gündemindeki diğer meselelerle ilgili olarak da ortak yaklaşımlar bulunduğunu belirtti.

Hristodulidis’in İtalya’daki temasları sırasında Kıbrıs sorununu da gündeme getirdiğini yazan gazete, Hristodulidis’in yaptığı açıklamada İtalya’nın Türkiye’yle çok iyi ilişkilere sahip olduğunu ve İtalya’nın, Kıbrıs sorununun çözümü aracılığıyla karşılıklı yarar sağlayan bir duruma ve Avrupa-Türk ilişkilerinde olumlu gelişmelere ulaşmalarına dair çabalarına yardımcı olabileceğini savundu.

Hristodulidis sözlerinin sonunda İtalya Başbakanı'na inşa ettikleri yakın ve samimi ilişki ile iş birliğinden ötürü aynı zamanda Avrupa ve Akdeniz açısından oldukça bir kritik dönemde sergilediği kararlı liderlikten ötürü de teşekkür etti.

- Meloni

İtalya Başbakanı Giorgio Meloni de açıklamasında iki ülkenin aynı frekansta olduğunu vurguladı.

Baf’ta gerçekleştirilen zirve toplantısına ve Hristodulidis’in bu toplantıda olumlu sonuçlar sağlanmasına ilişkin rolüne işaret eden Meloni, Akdeniz bölgesindeki ülkelerin temsilcilerinin nisan ayındaki zirve toplantısına davet edilmesi kararından ötürü de Hristodulidis’i tebrik etti.

Güney Kıbrıs ile İtalya’nın Avrupa gündemindeki birçok başka konuda hem fikir olduğunu da dile getiren Meloni, Hristodulidis’e göç konusundaki yenilikçi çözümlerinden ötürü de teşekkür etti.

Hristodulidis’le yasa dışı toplu göçle mücadele edilmesi yanı sıra AB’nin dış sınırlarının korunmasının ileriye götürülmesi konuları üzerinde çalıştıklarını da dile getiren Meloni, enerji güvenliği, dijital altyapıların geliştirilmesi ve denizaltı bağlantıları konularını ele aldıklarını da ifade etti.

İtalya Başbakanı Meloni, İtalya’nın IMEC’in büyük faydalarına inandığını da sözlerine ekledi.