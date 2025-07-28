Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde Gazimağusa’da Marinero bölgesinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ö.B’nin (E-31) üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda, söz konusu şahsın tasarrufunda bir miktar tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir hap ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Polisten kaçarken yola attığı poşetten uyuşturucu çıktı

Yeniboğaziçi çemberinde dün trafik ekipleri tarafından denetim yapıldığı sırada araç sürücüsü H.H’nin (E-29) aracı kontrol maksatlı durduruldu. Sürücü, o esnada aracıyla polisten kaçarak Yeniboğaziçi köyünde aracından dışarıya bir poşet attı.

Polis tarafından poşette yapılan incelemede içerisinde yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Hintkenevirine bakım yaparken suçüstü yakalandı

Güzelyurt’ta dün polis tarafından yapılan denetimde, E.Ç.(E-74) tasarrufunda bulunan ve bir arazi içerisine dikimini yaptığı hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 4 kök bitkinin bakımını yaptığı sırada suçüstü tespit edildi.

Zanlının evinde yapılan aramada ise tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.