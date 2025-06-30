Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü Kantara Gençlik Kampı lider buluşması düzenlendi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Kantara Gençlik Kampı’nda düzenlenen Lider Kaynaşma Kampı'na Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu ve Kantara Gençlik Kampı Sorumluları Ferah Racioğlu ile Ayça Ergin katıldı.

Açıklamada, 7 Temmuz - 13 Eylül tarihleri arasında 9 dönem olarak gerçekleştirilecek Kantara Yaz Kampları öncesinde görev alacak gönüllü liderlerin bir araya geldiği belirtildi.

Daire Müdürü Ozanoğlu, buluşmada gençlerin kamp hakkındaki düşüncelerini dinleyerek, özverilerinden dolayı gönüllü liderlere teşekkür etti.