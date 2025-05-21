Çiğdem Tunç Tiyatrosu, “Kanlı Nigar” oyununu yarın Lefkoşa’da sahneleyecek.

ZAYDER'den verilen bilgiye göre, geliri, Kanser Hastaları Yardım Derneği ile Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nden destek alan hastalar için kullanılacak oyun, yarın akşam saat 20.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahne alacak.

"Kedi Organizasyon" organizesinde sahnelenecek oyunda, Çiğdem Tunç’a, Deniz Salman, Yaşar Ayvacı, Buket Çelik, Gamze Yarka, Savaş Özkartal, Serkan Demir, Uğur Eger, Umut Canatmış ve Süleyman Yağcı eşlik edecek.

“Bir bilet, bir umut! Gelin, bu anlamlı gecede birlikte olalım” sloganıyla satılacak biletler, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin Kanser Hastaları Dernek Binası’ndan temin edebilecek veya Kıbrıs Biletçim üzerinden online olarak satın alınabilecek.