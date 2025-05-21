Mektep Kültür Sanat Derneği, Denyalı Ömer Şehir Tiyatrosu'nun “Ruh öküzüm Şerifali" isimli tek perdelik komedi oyunu cumartesi günü saat 20.00’da Gönyeli Alayköy Belediyesi Alayköy Sosyal Aktivite Merkezi’nde yeniden sahneleniyor.
Dernekten yapılan açıklamada, Hüseyin Tunçerler'in yazıp yönettiği oyunun sanat yönetmenliğini Doğan Erçağ'ın yaptığı belirtildi.
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Oyun daha önce cumartesi akşamı Gönyeli Alayköy Belediyesi Alayköy Sosyal Aktivite Merkezi’nde sahnelenmişti.