Sendikalar ortak açıklamada, sorunlara 5 Aralık Cuma gününe kadar çözüm bulunmaması halinde 8 Aralık Pazartesi günü Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi ve Motorlu Araçlar Biriminde 3 saatlik uyarı grevi ile daire önünde saat 10.30’da basın açıklaması yapılacağını kaydetti.

Açıklama şöyle:

“Kamuda yetkili 3 sendika KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ olarak, Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi ve Motorlu Araçlar Biriminde personel (odacı) eksikliği, yapısal sorunlar, alt yapı eksikliği ve binanın işlevselliği ile ilgili bugüne kadar yapılan uyarılarımıza rağmen duyarsızlık devam etmektedir. Sorunlara 05/12/2025 Cuma gününe kadar çözüm bulunmaması halinde 08/12/2025 Pazartesi günü Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi ve Motorlu Araçlar Biriminde 3 saatlik uyarı grevi, daire önünde de saat 10:30’da Basın Açıklaması yapılacaktır.”