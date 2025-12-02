Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 24 -30 Kasım tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen kazaların 16'sı yaralanma, 34'ü hasarla sonuçlandı.

Trafik kaza sebepleri; 13'ü süratli araç kullanmak, 11'i dikkatsiz sürüş yapmak, 10'u kavşakta durmamak, 7'si yakın takip ve 9'u diğer etkenler olarak yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 2 milyon 122 bin 75 TL oldu. Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle: “Lefkoşa 16, Gazimağusa 9, Girne 16, Güzelyurt 6, İskele3.”

-Trafik denetimlerinde 8 sürücü tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından aynı tarihlerde yapılan trafik denetimleri sonucunda 21 bin 864 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2 bin 847 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat (940) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları (116) , Tehlikeli Sürüş (21), Dikkatsiz Sürüş (19), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (400), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (16), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak (62), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak (35), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak (45), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (163), Trafik Işıklarına Uymamak (7), Muayenesiz Araç Kullanmak (163), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (87), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (19), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (6), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak (44), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak (8), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak (35) ve 777 diğer trafik suçları.”

Polis, 367 aracın trafikten men edildiğini, 8 sürücünün ise tutuklandığını kaydetti.