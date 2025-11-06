Bir-Sen'in kurucu yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, kuruluş amacı "Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası mağdurlarının, ekonomik, sosyal ve mesleki haklarını koruma ve geliştirme” olarak açıklandı.

Kurucu Başkanlığını Nihan Arifoğlu Güneyli'nin yaptığı Kamu Çalışanları Birliği Sendikası Kurucu Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Kurucu Genel Sekreter Derviş Çelebi Tusün, Kurucu Mali Sekreter Talay Ayhun, Kurucu Örgütlenme ve Üye Sorunları Sekreteri Menteş İnatçı, Kurucu Basın-Yayın Sekreteri Zafer Aşılıoğlu, Kurucu Eğitim Sekreteri Hasip Sepetçioğlu, Kurucu Bölgeler Sorumlusu Selma Bölük.”

Sendikanın, kamu çalışanlarının hak, emek ve onur mücadelesine yeni bir ses, yeni bir soluk getireceğine inanç belirtilen açıklamada, Bir-Sen'in “birlik, dayanışma, eşitlik ve adalet” temel ilkeleri doğrultusunda hareket ederek, tüm kamu çalışanlarının ortak çıkarlarını savunmayı ve sendikal mücadelede yeni bir anlayışın öncüsü olmayı hedeflediğini kaydedildi.

Diğer sendikalarla da kardeşlik, dayanışma ve iş birliği içinde olmayı amaçladığına işaret edilen açıklamada “Bu kardeşlik anlayışı içinde farklı bir vizyon ve misyonla sendikal yaşama yeni bir yön kazandırma kararlılığındayız” denildi.

Açıklamada, vizyon ile misyonunu şu şekilde özetlendi:

“Vizyonumuz: KKTC’de şeffaf, katılımcı ve ilkeli sendikacılık anlayışını güçlendirerek tüm kamu çalışanlarının ve göç yasalıların eşit haklara sahip çalışma koşullarını ve toplumsal saygınlığını yükselten öncü ve yetkili bir sendika olmaktır. Misyonumuz: Kamu çalışanlarının ve göç yasalıların haklarını, adalet ve eşitlik temelinde savunmak, kurumlar arası dayanışmayı artırmak, sendikal kültürü şeffaf, demokratik ve üretken bir zemine taşımak, Kamu hizmetlerinin niteliğini artıracak toplum yararına politikaları desteklemek, emek mücadelesini ideolojik ayrışmalardan uzak, çözüm odaklı bir yaklaşımla yürütmektir.”

Bir-Sen'in, sendikal yaşamda şeffaf, eşit, yenilikçi ve diyalog temelli bir anlayışla hareket ederek, sadece bir sendika değil, “çalışanların sesi, toplumsal dayanışmanın adresi” olmayı amaçladığı vurgulandı.