Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, 2026 Mali Yılı Merkez Devlet Yönetim Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili görüşmeler 11 gün sürerek, 28 Kasım’da tamamlanacak.

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ne gönderilen, 191 milyar 131 milyon TL’lik giderler; 165 milyar 434 milyon TL’lik gelirler ve 25 milyar 697 milyon TL’lik açık öngören bütçeyle ilgili görüşmeler, Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay’ın 11 Kasım salı günü saat 10.00’da yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşmasıyla devam edilecek ve bütçenin madde madde görüşülmesine geçilecek. Komite, aynı gün Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi bütçelerini de ele alacak.

Komite, 12 Kasım Çarşamba günü Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Din İşleri Dairesi, Yayın Yüksek Kurulu (YYK), Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçelerini görüşecek.

13 Kasım Perşembe günü Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile bakanlığa bağlı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ile Rekabet Kurulu bütçeleri ele alınacak.

18 Kasım Salı günü Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı bütçeleri; 19 Kasım Çarşamba günü Mahkemeler, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile bakanlığa bağlı Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu bütçeleri görüşülecek.

20 Kasım Perşembe günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Genel Tarım Sigortası Fonu; 21 Kasım Cuma günü Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Dışişleri Bakanlığı, bakanlığa bağlı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) bütçeleri ele alınacak.

Bütçe görüşmelerine 25 Kasım Salı günü Sayıştay Başkanlığı’nın bütçesiyle devam edilecek. Aynı gün Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri de görüşülecek.

26 Kasım Çarşamba günü Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), İçişleri Bakanlığı bütçeleri; 27 Kasım Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı ile bakanlığa bağlı Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bütçeleri ele alınacak.

Komite 11 günlük maratonu, 28 Kasım Cuma günü; Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Faiz Farkı Fonu ve Gelirler bütçesini görüşerek tamamlayacak.

2026 Mali Yılı Merkez Devlet Yönetim Bütçe Yasa Tasarısı madde madde görüşülüp bütünü oylandıktan sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edilecek.



