Polis Örgütü 62. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında, bugün İskele'de “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri” düzenlenecek.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Halk Plajı-Sahil Yürüyüş Yolu’nda yer alacak etkinlik 19.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Polis Genel Müdürlüğü ile İskele Belediyesi işbirliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek etkinlikte açılacak stantlarda polis birimleri tanıtılacak ve halktan gelecek sorular alanında uzman polisler tarafından yanıtlanacak.

Polis Özel Harekat, Narkotik Dedektör Köpekleri, itfaiye ve Bomba İmha Uzmanı ekipleri tarafından gösterilerin sunulacağı etkinlikte polis mensuplarından oluşan Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (Polkestra) sahne alacak.

- Etkinlik programı

Tüm halkın davetli olduğu etkinlik programı şöyle:

“19.30-Polis Özel Harekât Müdürlüğü Gösterisi (deniz operasyonu ve yüksekten iniş), 20.30-Polkestra Konseri, 21.00-Narkotik Dedektör Köpekleri Gösterisi, 21.15- İtfaiye Gösterileri ve 21.30- Bomba İmha Uzmanı tarafından şüpheli pakete müdahale gösterisi”