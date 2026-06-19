ARUCAD’tan verilen bilgiye göre, öğrencilerin mezuniyet projeleri kapsamında hazırladıkları sergiler, Lefkoşa ve Girne’de farklı mekânlarda sanatseverlerle buluşacak. Açıklamaya göre, üniversite mekânlarının yanı sıra galeriler, sanat inisiyatifleri, kültür merkezleri ve bağımsız mekânlara yayılan sergiler, öğrencilerin üretimlerini kamusal alanda paylaşmalarına da olanak tanıyacak.