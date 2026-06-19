“Kofalı Sayı Sistemi” belgeseli izleyiciyle buluşuyor
“Kofalı Sayı Sistemi” belgeseli izleyiciyle buluşuyor
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ARUCAD’tan verilen bilgiye göre, öğrencilerin mezuniyet projeleri kapsamında hazırladıkları sergiler, Lefkoşa ve Girne’de farklı mekânlarda sanatseverlerle buluşacak. Açıklamaya göre, üniversite mekânlarının yanı sıra galeriler, sanat inisiyatifleri, kültür merkezleri ve bağımsız mekânlara yayılan sergiler, öğrencilerin üretimlerini kamusal alanda paylaşmalarına da olanak tanıyacak.

1781866621834Arucad Melina Ghorbani1781866621833Arucad Emine Suzan Demir1781866621832Arucad Cenker Gökhan Erdoğan