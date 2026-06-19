Girne Belediyesi tarafından, Deniz Yıldızı Yardım Derneği iş birliğinde düzenlenen Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği sporseverleri ve tüm halkı bir araya getirecek.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, 2-5 Temmuz tarihleri arasında Karaoğlanoğlu Antis Plajı'nda dört gün olarak planlanan festival; sporun, denizin ve eğlencenin buluştuğu dopdolu bir programla yaz coşkusunu Girne'ye taşıyacak.

Festival kapsamında futbol, plaj voleybolu, plaj tenisi, badminton, okçuluk, yelken ve SUP etkinlikleri düzenlenirken, çocuklar ve yetişkinler için eğlenceli yarışmalar, denge oyunları ve uçurtma şenliği de gerçekleştirilecek.

Programda ayrıca yoga etkinliği, dans ve cimnastik gösterileri, sahne performansları, konserler, tavla turnuvası, tombala etkinliği ve ödül törenleri yer alacak. Festival alanında kurulacak stantlar ise her gün saat 16.00'dan itibaren ziyaretçilerini ağırlayacak.

2 Temmuz Perşembe günü Deniz Nasıfoğlu anısına düzenlenecek U-11 Erkek Futbol Müsabakaları ile başlayacak festival, 5 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Girne Belediyesi tarafından, Deniz Yıldızı Yardım Derneği iş birliğinde düzenlenen Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği’ne bu yıl; Akdeniz Spor Birliği, KKTC Atletizm Federasyonu, Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu, KKTC Voleybol Federasyonu, KKTC Okçuluk Federasyonu, Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Kyrenia SUP Spor Derneği, Jivamukti Yoga katkı koyacak.



