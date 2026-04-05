MOK Başkanı Kamalı, KKTC Güreş Federasyonu, Dünya Etnospor Birliği’ne üye olmasını kutladı.

Başkan Kamalı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu’nun Dünya Etnospor Birliği’ne üye olmasını, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) olarak büyük bir gurur ve memnuniyetle kutluyoruz.

Bu önemli üyelik, ülkemizin uluslararası alanda tanıtılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına son derece kıymetli bir adımdır. Güreş, tarihimizde yalnızca bir spor dalı değil; aynı zamanda kültürümüzün, kimliğimizin ve geleneklerimizin güçlü bir yansımasıdır. Dünya Etnospor Birliği çatısı altında yer almak, bu köklü mirasın küresel ölçekte daha görünür hale gelmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

KKTC Güreş Federasyonu’nun bu platformda yer alması, sporcularımıza yeni uluslararası fırsatlar sunacak, kültürel sporlarımızın gelişimini destekleyecek ve ülkemizin spor diplomasisine değer katacaktır. Aynı zamanda bu üyelik, geleneksel sporların yaşatılması ve yaygınlaştırılması konusunda atılmış stratejik bir adım olarak spor tarihimizde özel bir yer edinecektir.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi olarak, bu başarıda emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik eder; Güreş Federasyonumuza Dünya Etnospor Birliği bünyesindeki çalışmalarında başarılar dileriz.

Bu anlamlı gelişmenin, ülkemiz sporuna ve kültürel mirasına hayırlı olmasını temenni ederiz.”