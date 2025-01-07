Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kadınlar Süper Kupa maçı Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında, Mağusa Spor Akademisi ile China Bazaar Gençlik Gücü arasında oynandı. Karşılaşma hatırı sayılır bir seyirci topluluğu önünde oynandı.

Orta hakemliğini Abdullah Genç’in yaptığı Süper Kupa maçında ev sahibi konumundaki Mağusa Spor Akademisi karşılaşmayı 2 – 1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Mağusa Spor Akademisi ilk devreyi Nisanur’un 9. Dakikada attığı golle 1 – 0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde oyun kontrolünü elinde tutan Mağusa Spor Akademisi takımı, 78. dakikada yine Nisanur ile 2 – 0 öne geçerken, maçın 82. dakikasında Şeyma Özyeşer maçın skorunu belirledi. 2 – 1

Mağusa Spor Akademis böylelikle ezeli rakibi China Bazaar Gençlik Gücü’nü mağlup ederek rakibinin 38 maçlık yenilmezlik serisine de son verirken, Süper Kupayı müzesine götürmeyi başardı.