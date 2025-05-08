Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Voleybol Şampiyonası’nda sona gelindi. Şampiyonanın dördüncü gününde oynanan müsabakaların ardından kadınlarda finale yükselen ekipler Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu.

RA25 Spor Salonu’nda yer alan kadınlar yarı final maçında YDÜ, rakibi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta önemli bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandı ve finale yükseldi. Yarı finalin diğer ayağında DAÜ rakibi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni (UKÜ) 3-0 yenerek finalde YDÜ’nün rakibi oldu.

Erkeklerde tek karşılaşma oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi rakibi ODTÜ’yü 3-1 yendi.

Kadınlarda üçüncülük ve final maçları 9 Mayıs Cuma günü CIU Arena’da oynanacak. Aynı salonda oynanacak erkekler maçı ile erkeklerde takım sıralaması da netlik kazanacak. Program şöyle:

9 Mayıs Cuma

KSTÜ – UKÜ (10.00) Erkekler grup maçı

ODTÜ – UKÜ (12.00) Kadın üçüncülük maçı

YDÜ – DAÜ (14.00) Kadın Finali