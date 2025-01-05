C. B Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vadili TÇBSK forma giyen yıldız kadın futbolcu Alivya Lenis İmam, Gençlik Gücü’ne transfer oldu.

Alivya, 2023-2024 sezonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kadın Milli Takımı’nın aday kadrosunda yer almıştı.

Alivya Lenis İmam, 14 yaşında futbol kariyerine başlarken, kısa sürede yetenekleriyle dikkat çekmekte. Futbol sevgisini babası Ali İmam’dan aldığını belirten Alivya, kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak için doğru bir şekilde gelişmelerinin önemine vurgu yaptı.

