Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Şerife Tıbık, Sena Özşen, Yaren Bilgin

Levent: Dilara (11), Çisem (5), Didem, Günay (19), Gamze (5), Nehir (12), Fehime, Ernestine (14), CEMALİYE (11), Fatma, Gülseren (2), Beren (14)

Çetinkaya yarı finalde 77-61 Çetinkaya yarı finalde 77-61

DAÜ: Rümeysa (16), Asya (12), Nil, Zeynep (20), Arzum (9), Melda, Gül

İlk periyot: 14-18

İlk yarı: 34-30

Üçüncü periyot: 66-36

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupasını kadınlarda Levent kazandı.

Atatürk Spor Salonu’nda kadınlar finalinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 97-57 yenen Levent kazandı.

Final maçının ilk bölümüne DAÜ iyi başlasa da toparlanan Levent devreyi 34-30 önde bitirdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele alan Levent farkı açarak maçı 40 sayı farkla 97-57 galip gelerek kupayı kazandı.