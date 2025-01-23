Stat: Ülker

Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giorgio Peretti (İtalya)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Amrabat, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 59 Saint-Maximin), Tadic (Dk. 82 Cengiz Ünder), En-Nesyri (Dk. 72 Dzeko)

Olimpik Lyon: Perri, Kumbedi (Dk. 68 Caleta-Car), Mata, Niakhate, Vinicius, Tolisso (Dk. 79 Veretout), Matic, Cherki, Benrahma, Fofana (Dk. 43 Lacazette), Mikautadze (Dk. 79 Nuamah)

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında  ve Olimpique , karşılaştı.

26 başarılı teknik adam ve antrenör ödüllendirilecek 26 başarılı teknik adam ve antrenör ödüllendirilecek

Mücadelede gol sesi çıkmadı.

 puanını 9 yaparken,  14 yaptı. Sarı lacivertliler play-off şansını son maça taşıdı.