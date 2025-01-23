Stat: Ülker
Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giorgio Peretti (İtalya)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Amrabat, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 59 Saint-Maximin), Tadic (Dk. 82 Cengiz Ünder), En-Nesyri (Dk. 72 Dzeko)
Olimpik Lyon: Perri, Kumbedi (Dk. 68 Caleta-Car), Mata, Niakhate, Vinicius, Tolisso (Dk. 79 Veretout), Matic, Cherki, Benrahma, Fofana (Dk. 43 Lacazette), Mikautadze (Dk. 79 Nuamah)
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ve Olimpique Lyon, karşılaştı.
Mücadelede gol sesi çıkmadı.
Fenerbahçe puanını 9 yaparken, Lyon 14 yaptı. Sarı lacivertliler play-off şansını son maça taşıdı.