Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar U18 finali son karşılaşmasında rakibi Şahlan’ı mağlup etmeyi başaran DİGEM sezonu şampiyon olarak tamamladı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Şahlan’ı rahat bir oyunun ardından 39-17 mağlup eden DİGEM şampiyonluğunu ilan etti. İlk devreyi rakibi karşısında 16-2 önde kapatan DİGEM, etkili oyununu maçın ikinci devresinde de sürdürerek sahadan 39-17 galip ayrıldı ve U18 kadınlar liginin şampiyonu oldu. Şahlan takımı ise sezonu ikinci sırada tamamladı.

EN İYİ OYUNCU HATİCE İLKNUR, EN İYİ KALECİ SILA AKAR

Çok başarılı bir sezonu şampiyon olarak tamamlayan DİGEM’de final maçının ardından bir başarı da oyuncularına geldi. Takımın başarılı ismi Hatice İlknur, final maçının en iyi oyuncusu seçilirken, kaleci Sıla Akar ise en iyi kaleci