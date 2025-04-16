Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde yarı final ilk maçlarının programı belli oldu. China Bazaar Gençlik Gücü ile Mağusa Spor Akademisi 20 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası'nda karşı karşıya gelirken, Doğan Türk Birliği ile Yenicami takımları 23 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda yarı finalin ikinci maçı için avantaj arayacaklar.

PUMA KADINLAR LİGİ

Yarı Final 1.Maç Programı

20 Nisan 2025, Pazar

16.00 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası CB G.Gücü-Mağusa SA

23 Nisan 2025, Çarşamba

17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Yenicami