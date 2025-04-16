Ülkemizin başarılı futbol akademilerinden olan MTG Akademi faaliyetlerine ve turnuvalarına devam ediyor.

MTG Akademi organizasyonuyla HER-TÜR Elektronik & Mobilya ana sponsorluğunda yapılacak Mağusa Türk Gücü Akademisi Turnuvası 3 farklı yaş kategorisinde gerçekleşecek.

2013,2014 ve 2017 yaş kategorilerinde yapılacak olan ve Futbol Şenliği şeklinde gerçekleşecek etkinliğe Gençlik Gücü, Perre Futbol Okulu, Çetinkaya Urcan Vangöl akademi, Esentepe ve İskele Trabzon akademilerinden takımlar katılacak.

19 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak turnuvaya tüm halk davet edildi.