Lefkoşa’da meydana gelen “Katle Teşebbüs, korkutmak Maksadıyla Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Kasti Hasar” suçlarından tutuklanan zanlı Zeynel Demir dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa bir market önünde zanlı Zeynel Demir’in kardeşinin suç işlemesine sebep olduğu iddiasıyla Lefkoşa'da sakin G.K isimli kadına “Ne gülüyorsun” dedikten sonra karın kısmına tasarrufundaki bıçağı bir kez sokmaya çalışıp katle teşebbüs ettiği bir sırada kadının bıçak darbesini engellemek için tasarrufundaki çantasını karnının önünde tutmasına müteakip bıçağı bir kez sokmak sureti ile çantanın delinmesine sebep olduğunu aktardı. Polis olayda G.K isimli kadının herhangi bir şekilde yaralanmadığını belirtti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak,10 gün tutuklama emri alındığını, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden ceza-i ehliyetinin tam olduğuna dair rapor alındığını belirtti. Olayda kullanılan bıçağın bulunamadığını söyleyen polis, tahkikatın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada 1 gün ispat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına ve 1 kefilin 500 TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.