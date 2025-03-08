Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Ancak bu anlamlı gün, savaşlarla tarifsiz acılar yaşayan mülteci annelerin dramı, ülkede ve dünyada kadına yönelik artan şiddet gibi pek çok olumsuzluğun gölgesinde kutlanacak

Gün nedeniyle ülkemizde etkinlikler düzenlenecek. Lefkoşa Kumsal Park’ta bugün saat 15.00’te, 8 Mart Organizasyon Komitesi tarafından “Sömürüye Karşı İnatla, Barışa Doğru Umutla” sloganıyla bir eylem düzenlenecek.

Öte yandan Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kuzey Kıbrıs’ta kadına yönelik şiddet gerçeği bir kez daha karşımıza çıkıyor.

YIL BOYUNCA BİN 24 ŞİKAYET

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nin 01 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki verilerine göre, Kuzey Kıbrıs genelinde toplam bin 24 şikayet kayda geçti. Şikayetlerin büyük bir kısmı fiziksel ve psikolojik şiddet içerirken, cinsel saldırı ve taciz vakalarının da ciddi bir seviyede olduğu görülüyor. 2025’in yalnızca Ocak ayında ise 79 şikayet yapıldığı bildirildi. Bu, kadınlara yönelik şiddetin hız kesmeden devam ettiğinin en somut göstergesi oldu.

Kadınlara yönelik en fazla işlenen suç darp oldu. Toplam 465 darp vakası kayıtlara geçerken, en fazla şikayet Girne 134, Gazimağusa 126 ve Lefkoşa 119 bölgelerinden geldi.

2024 yılı boyunca en çok bildirilen diğer suç türleri arasında kavga 72 şikayet ve rahatsız edici arama/mesaj 73 şikayet yer aldı. Kadınların en sık maruz kaldığı şiddet türlerinin başında fiziksel ve psikolojik baskı olduğu, bu verilerle bir kez daha kanıtlandı. Öte yandan, yaralama 41 şikayet, cinsel saldırı 30 şikayet ve cinsel taciz 18 şikayet gibi suçlar da önemli bir yer tutuyor.

Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne en fazla şikayetin yapıldığı şehirler olurken, Güzelyurt ve İskele bölgelerinde de kadınlara yönelik şiddet olaylarının yaşandığı görülüyor. Şikayetlerin büyük bölümü merkez ilçelerde yoğunlaşsa da bu durum kırsal kesimlerde şiddetin yaşanmadığı anlamına gelmiyor. Kadınların çeşitli nedenlerle şikayette bulunmaktan çekindiği göz önüne alındığında, gerçek rakamların açıklananlardan çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

2025 yılına girilmesiyle birlikte şiddet vakaları hız kesmeden devam etti. Ocak ayında yapılan 79 şikayet, yılın geri kalanında tabloyu daha da ağırlaştırabilecek bir işaret... Yılın ilk ayında en fazla bildirilen suçlar arasında kavga 10 şikayet, rahatsız edici aramalar 17 şikayet ve yaralama 7 şikayet yer aldı. Cinsel saldırı ve taciz vakaları ise toplamda 8 şikayet ile kayıtlara geçti.

Öte yandan KKTC İstatistik Kurumu, 2023 yılının Kadın İstatistikleri raporunu yayımladı. Rapora göre, 2023 yılında KKTC nüfusunun yüzde 45,9’u kadınlardan oluşuyor.

Kadınların iş gücüne katılım oranının 2023 yılı itibarıyla yüzde 38,3, erkeklerde ise yüzde 61,9 olduğu kaydedildi.

2023 yılı itibarıyla üst kademe yöneticilerinin yüzde 66,5’inin erkeklerden oluştuğu, kadınların oranının ise yüzde 33,5 olduğu belirtildi.

2024 yılına ait kadına yönelik şiddet verilerine göre, şiddet vakalarının en fazla görülen türü yüzde 45,3 ile darp oldu. Bunu yüzde 8,7 ile telefonda tahrik edici arama ve mesajlar, yüzde 8,1 ile şiddet kullanma tehdidi ve yüzde 7,4 ile elektronik hesap yasa dışı hareket takip etti. 2023 yılına göre darp vakalarının oranının yüzde 42,7'den yüzde 45,3'e yükseldiği belirtildi. Ayrıca, şiddet vakalarının en fazla yaşandığı ayların haziran, temmuz ve ekim olduğu ifade edildi.