Mersin’de dün başlayan Türkiye Şampiyonası Grup Eleme Müsabakalarında U12 Kızlar ve U13 Erkek Takımlarımız ilk maçlarını kazanarak Final Grubuna yükselmek için büyük bir avantajı elde ettiler.

ERKEK TAKIMIMIZDAN NET GALİBİYET

U13 Erkekler Takımımız Türkiye Şampiyonası Grup Eleme Müsabakalarına 3-0’lık net galibiyetle başladı. Rakibi Mersin Voleybol Gelişim Kulübü karşısında baştan sona üstün bir performans ortaya koyan Takımımız bu sonuçla Final Grubuna yükselmek için büyük bir avantajı elde etti.

U13 Erkek Takımımız 2. Karşılaşmasını bugün saat 14.30 da Adana Çukurova Efes Kulübü ile oynayacak.

U12 KIZLARIMIZDAN MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ

U12 Kızlar Türkiye Şampiyonası Grup Eleme Müsabakalarında ilk maçını dün Mersin Voleybol Gelişim Kulübü karşısında 145 dakikalık mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek Grup Birincilgi yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Müsabakanın ilk setini 25-22 kazanan Takımımız 2. seti 25-14 kaybetti. 3. Seti 28-26 alarak 2-1 öne geçen Takımımız 4. seti 25-17 kaybetti. Maçın kader setini 15-10 alan kızlarımız müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. U12 Kızlarımızda Sezgin ,Ada ve Nisa müsabaka üstün bir performans ortaya koydu.

U12 Kız Takımımız 2. karşılaşmasını saat 12.00 de Konya Dilraş Spor Kulübü ile oynayacak.