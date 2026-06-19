Lefkoşa’da meydana gelen “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan tutuklanan isminin baş harfleri E.Z. mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden zanlının, 2022 yılı Haziran ayında o dönem erkek arkadaşı olan V.A. ile birlikte olduğu sırada çekilen video ve fotoğrafları, V.A.’nın o dönem eşi H.A.’nın kullanımındaki Instagram hesabına gönderdiğini ve bu şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediğini söyledi.

Polis, şikayetin 4 Ağustos 2025 tarihinde yapıldığını ancak zanlının ülkede bulunmaması nedeniyle işlem yapılamadığını belirtti. Zanlının 6 Haziran 2026 tarihinde Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek aleyhindeki derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının dört kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 2 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirterek, bu süre içerisinde yürütülen soruşturmanın detaylarını aktardı.

Soruşturma kapsamında zanlının cep telefonunun emare olarak alındığını ve inceleme yapılmak üzere Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini söyleyen polis, şikayetçinin cep telefonunun da incelemeye alındığını ifade etti.

Yapılan incelemelerde taraflar arasında gönderilen ses kayıtları ve videoların tespit edildiğini belirten polis, elde edilen görüntü ve ses kayıtlarının analiz edilmesi amacıyla Data Ses İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini kaydetti.

Polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede “loser” isimli klasör içerisinde V.A. ile birlikteliği sırasında çekilen cinsel içerikli videoların bulunduğunu söyledi.

Zanlının ifadesinde, V.A.’nın 2022 yılında kendisini darp ettiğini ve telefonunu çaldığını öne sürdüğünü belirten polis, bu iddiaların araştırılması amacıyla Bilgi Değişim Ofisi aracılığıyla Rum polisine yazı yazıldığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının kalan kısmına etki etme ihtimalinin bulunmadığını kaydeden polis, zanlının Güney Kıbrıs’ta yaşadığını ve KKTC’de kalıcı bağı bulunmadığını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savunma makamı ise müvekkilinin KKTC’de ev kiraladığını, kalacak yeri bulunduğunu ve uygun bir teminatla serbest bırakılabileceğini savundu. Tanık olarak dinlenen E.Z. de kuzeyde ev kiraladığını, oğlunu yanına alarak dava sürecini burada takip edeceğini ve kaçma niyeti olmadığını söyledi. Zanlı ayrıca eski erkek arkadaşının kendisini darp ettiğini ileri sürdü.

Duruşmanın ardından Yargıç Gizem Erciyas, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek E.Z.’nin bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.