Gazimağusa’da Maraş bölgesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Şöhret Altan’a ait arazide bulunan yaklaşık 30 metre derinliğindeki eski bir su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu hemen Sivil Savunma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, derin kuyunun yarattığı riskleri göz önünde bulundurarak titiz bir çalışma başlattı. Kuyunun dar ve derin olması nedeniyle özel kurtarma aparatları ve halat sistemleri kuruldu.

Dikkatle yürütülen operasyonun ardından, korkmuş olan yavru kediye zarar verilmeden ulaşıldı.

Kuyudan çıkarılan yavru kedinin yapılan ilk muayenesinde, şans eseri herhangi bir kırık veya ciddi yaralanmasının olmadığı, sadece korktuğu ve susuz kaldığı belirlendi.

Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan yavru kedi, derin bir nefes alan sahibi Şöhret Altan’a teslim edildi.

Altan, kedisine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, can dostunu kurtarmak için zamanla yarışan ve büyük profesyonellik gösteren tüm ekiplere teşekkürlerini iletti. Bölge halkı da ekiplerin bu duyarlı müdahalesini takdirle karşıladı.