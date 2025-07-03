Bostancı’da meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Suriyeli Muhammed Ouda dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 27 Haziran’da saat 22.00 sıralarında zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden KKTC’ye askeri yasak bölgeyi ihlal edip, geçiş yaptığını belirtti. Polis, zanlının 28 Haziran’da Güzelyurt’ta yolda yürürken tespit edildiğini söyledi ve zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 45 süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.