Lefkoşa Ortaköy’de önceki gün polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 21 yaşındaki Eyüp Seyfioğlu’nun tasarrufunda yaklaşık 75 gram kokain türü uyuşturucu, 35 adet uyuşturucu içerikli hap ve hassas terazi bulundu.

Aynı soruşturmada olayla bağlantısı tespit edilen 25 yaşındaki Mehmet Berzan Çiftel ve 27 yaşındaki Ahmet Said Erciyes’in evlerinde yapılan aramalarda ise kokain kalıntısı olduğuna inanılan metal kapak, kumarhane giriş kartı ve rulo halde kağıt paralar bulundu. Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 1 Temmuz 2025 tarihinde saat 11. 40 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ortaköy’de araç içerisinde şüpheli görülen zanlı Eyüp Seyfioğlu’nun ekipleri görünce aracın camından naylon bir poşet attığının görüldüğünü söyledi. Polis, atılan poşetin emare alındığını, zanlının ise tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının attığı poşette 50 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini açıkladı.

Polis, akabinde zanlının Ortaköy’deki evinde arama yapıldığını, 25 gram kokain ile 35 adet uyuşturucu hap olduğuna inanılan maddeler ele geçirildiğini kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeleri Çiftel ve Erciyes’in evinde sakladığını, onların 30 Haziran’da uyuşturucuları kendi ikametgahlarına getirdiğini söylediğini kaydetti.

Polis, Çiflel ve Erciyes’in de tutuklandığını belirtti. Polis, Çiftel’in Kızılbaş’taki evinde yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan metal plak, 2 adet kart, 5 ve 10 TL banknot bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı Erciyes’in Köşklüçiftlik’teki evinde yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 5 ve 10 TL banknot bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı Seyfioğlu ile Erciyes’in gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Eyüp Seyfioğlu’ya hapları ve kokaini temin eden 2 ayrı şahsın da arandığını söyledi. Polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu da belirterek, 2 gün ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.