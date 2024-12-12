Avrupa Birliği kurumu olan Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Ağı’nın (ENTSOE), “Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine kablo ile elektrik getirilmesine” onay vermediği, kararını bu yıl Şubat ayında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bildirdiği iddia edilmişti.

Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Ağı, 30’dan fazla ülkenin bağlı olduğu ana şebekeye, üçüncü bir devletin bağlanmasına ilişkin karar alıcı konumda bulunuyor. Türkiye, ENTSO-E’de ‘gözlemci üye’ olarak yer alıyor.

Türkiye ve ENSTO-E arasındaki anlaşmaya göre üçüncü bir ülkeye ile yapılacak elektrik bağlantılarında ENSTO-E’nin onayı ve iznine tabi olduğu biliniyor.

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, enerji konusuyla ilgili önceki akşam Meclis'te konuşma yaptı.

Ülkede enerji sorununu kökten çözmek için, enterkonnekte sistemin ele alındığına dikkat çeken Üstel, fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, yakın zamanda sunumunun yapılacağını ifade etti.

Sürecin uzama sebebinin Avrupa Birliği kurumu olan ENTSO-E’ye olan müracaata geri dönüş olmaması olduğunu dile getiren Üstel, gecikmenin yapılmayacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nden gaz getirilmesine ilişkin ikinci bir fizibilite çalışması da yapıldığını duyurdu.

Kıb-Tek’e ilişkin ifadelere de yanıt veren Başbakan Üstel, iktidara gelindiği günden beri Kıb-Tek’in güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokolle navlun ücretinin artık Türkiye tarafından karşılandığını, bu sayede Kıb-Tek’e 30 milyon dolar kazandırıldığını kaydetti. Üstel, “Enerjide bugüne kadar yaşanan sıkıntıların bir daha yaşanmaması adına stoklarımızda 33 bin ton yakıt vardır, bu 16 milyon dolara eşittir.” dedi.

2024 yılında jeneratör alımı için 33 milyon euro’luk ihaleye çıkıldığını ancak hiçbir şirketin müracaat etmediğini kaydeden Üstel, bunun için yeni bir ihale sürecine çıkılacağını duyurdu, mobil jeneratörlere ilişkin farklı seçenekleri de değerlendirdiklerini söyledi. Başbakan Üstel, mobil jeneratörlerin ihalesinin tamamlanmamasından dolayı, enerji açığının giderilmesi için Türkiye’den destek aldıklarını, Türkiye’den 5 mobil jeneratör geldiğini kaydetti.