Meclis Genel Kurulu’nda Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 550 milyon 896 bin TL’lik, Din İşleri Dairesi’nin 571 milyon 539 bin TL’lik ve Yayın Yüksek Kurulu’nun (YYK) 20 milyon 638 bin TL'lik 2025 yılı bütçeleri oy çokluğuyla onaylandı.

Başbakan Ünal Üstel, söz alarak, muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine yanıt verdi.

2025-2029 Kalkınma Planı’nın hazır olduğunu ve en kısa zamanda paylaşılacağını ifade eden Üstel, planın nüfus projeksiyonuyla ve tüm kurumlardan alınan verilerle hazırlandığını açıkladı.

Kalkınma Planı’nın yayınlamamasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Üstel, gecikme olabileceğini ama bu sözlerinin arkasında olduklarını, Kalkınma Planı’nın en kısa zamanda yayımlanacağını kaydetti. 2011 yılında yapılan nüfus sayımının ardından bugüne kadar hep projeksiyon nüfuslarla planlamalar yapıldığını belirten Üstel, 489 bin 308 olarak belirlenen nüfusa göre Kalkınma Planı üzerinde çalıştıklarını, bu plana katkıda koyulması için muhalefet vekillerine de çağrıda bulunduklarını hatırlattı.

Projeksiyon nüfus için tüm daire ve kurumların verilerinin elden geçirildiğine dikkat çeken Üstel, bu verilere göre Devlet Planlama Örgütü’nün, 14 özel ihtisas komisyonu ve 300’e yakın uzman ve bilirkişinin katkısıyla çalıştığını, gecikmelerin bundan yaşandığını kaydetti.

Başbakan Üstel, İstatistik Kurumu’nun belirlediği Kasım ayı hayat pahalılığı rakımının, eksi olarak belirlenen ortalama döviz endeksli mal ve hizmetlerin sepete olumlu yansımasıyla yaşandığını kaydetti. Üstel, bunun belirlenmesinde hayat pahalılığı artışını kısıtlama gibi bir amacın olmadığını vurguladı. Sepetin yenilenmesine ilişkin eleştirileri de doğru bulan Üstel, bununla ilişkin gerekli bütçenin ayrıldığına işaret etti.