Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 15/04/2026 tarihinde, Lefkoşa Atatürk Stadında oynanan, China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Küçük Kaymaklı TSK Kıbrıs Kupası müsabakasının bitişi ile meydana gelen saha olayları DS-18/2025-2026 sayılı karar ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlenen ek raporlar ve görüntüler incelenmiş olup, yapmış olduğumuz değerlendirme neticesinde, Küçük Kaymaklı TSK’nın Disiplin Talimatının 52’inci maddesini 1. Fıkrasının a ve b bendini ihlal ederek saha olaylarına sebebiyet verdiklerine bulgu yaparız.

Netice itibariyle, Küçük Kaymaklı TSK’nın taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeni ile Küçük Kaymaklı TSK’a Disiplin Talimatının 52. Maddesinin 10. Fıkrası uyarınca 10.000 TL para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilir.